Sens Sens 89100, Sens Exposition “Perception” de Adrien Marco Sens Sens Catégories d’évènement: 89100

Sens

Exposition “Perception” de Adrien Marco Sens, 19 novembre 2021, Sens. Exposition “Perception” de Adrien Marco Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Sens

2021-11-19 – 2021-12-05 Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey

Sens 89100 EUR Adrien Marco, guitariste jazz bien connu des Sénonais, exposera ses superbes clichés à la Maison Jean Cousin en novembre.

Vernissage le vendredi 19 novembre 2021 à 18h. Photos HD / Kit de Presse Adrien Marco, guitariste jazz bien connu des Sénonais, exposera ses superbes clichés à la Maison Jean Cousin en novembre.

Vernissage le vendredi 19 novembre 2021 à 18h. Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Sens

dernière mise à jour : 2021-10-24 par

Détails Catégories d’évènement: 89100, Sens Autres Lieu Sens Adresse Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Ville Sens lieuville Maison Jean Cousin 3 Rue Jossey Sens