du mercredi 8 juin au samedi 11 juin à Espace Charles Aznavour – Salle l'Essentielle

Les élèves de l’association Percept Même vous présenteront leurs travaux de l’année qui abordent diverses pratiques artistiques: arts plastiques et visuels, dessin, peinture, collage, sculpture, assemblage… À l’instar des élèves de l’association, initiez votre regard via de nombreuses références iconographiques puisées dans l’Histoire de l’Art.

Les élèves de l'association Percept Même vous présenteront leurs travaux de l'année.

2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T18:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T18:00:00;2022-06-11T14:00:00 2022-06-11T18:00:00

