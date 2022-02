EXPOSITION ‘PER DIEM’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

EXPOSITION ‘PER DIEM’ Bar-le-Duc, 1 avril 2022, Bar-le-Duc. EXPOSITION ‘PER DIEM’ 7 Rue Jeanne d’Arc – 1er étage ( 1er étage) Bar-le-Duc

2022-04-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-11 17:00:00 17:00:00 7 Rue Jeanne d’Arc – 1er étage ( 1er étage)

Bar-le-Duc Meuse 0 EUR Si la photographie est un moyen de documenter le monde, c’est aussi pour Élodie Régnier un outil d’écriture. Avec son appareil photo ou son téléphone, elle capte ces moments qui s’offrent à nous dans le vif. D’une séquence à une autre, c’est une invitation aux grands voyages dans les lieux ordinaires… Mais aussi dans l’Histoire grâce aux œuvres du Musée Barrois, installées en dialogue avec les photographies ! Ouverture chaque mercredi de 14h à 17h ou sur rendez-vous au 03 29 79 42 78 / c.marconi@acb-scenenationale.org (groupe à partir de 4 personnes) Élodie Régnier

7 Rue Jeanne d’Arc – 1er étage ( 1er étage) Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse 7 Rue Jeanne d'Arc - 1er étage ( 1er étage) Ville Bar-le-Duc lieuville 7 Rue Jeanne d'Arc - 1er étage ( 1er étage) Bar-le-Duc Departement Meuse

Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

EXPOSITION ‘PER DIEM’ Bar-le-Duc 2022-04-01 was last modified: by EXPOSITION ‘PER DIEM’ Bar-le-Duc Bar-le-Duc 1 avril 2022 Bar-le-Duc Meuse

Bar-le-Duc Meuse