Exposition – Pensées fugitives

Exposition – Pensées fugitives, 1 juin 2022, . Exposition – Pensées fugitives

2022-06-01 – 2022-07-02 Christian Duclos est un amoureux de la mer et du surréalisme. Fleurtant avec l’univers de Jules Verne, il nous enchante avec ses clins d’œil facétieux. Exposition de peintures sur bois et sur bouées. Entrée libre. Du mercredi 1er au samedi 02 juillet 2022 – Aux horaires d’ouverture de la médiathèque +33 2 23 16 12 20 https://www.pleurtuit.com/agenda/expo-pensees-fugitives/ Christian Duclos est un amoureux de la mer et du surréalisme. Fleurtant avec l’univers de Jules Verne, il nous enchante avec ses clins d’œil facétieux. Exposition de peintures sur bois et sur bouées. Entrée libre. Du mercredi 1er au samedi 02 juillet 2022 – Aux horaires d’ouverture de la médiathèque dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville