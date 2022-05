Exposition Pense bête / CSIL Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien Haute-Vienne Espace culturel Laurentine Teillet Rue Jean Teilliet Saint-Junien Ouvert au public du mardi au samedi de 13h45 à 18h15 et de 10h à 12h les mercredis et samedis. nPlus d’info sur le festival Faites des livres. Présence de l’artiste le 17 mai pour ateliers avec les classes dans l’expo. nNotre regard sur les animaux évolue… pas nos mots. Qu’il fasse un temps de chien, qu’on ait un chat dans la gorge ou une cervelle d’oiseau, nos amies les bêtes sont rarement à leur avantage dans la langue française. Cette petite collection entend découdre ces prêt-à-penser par un pas de côté narratif – nous entendrons des voix animales – mais aussi esthétiques avec les gravures de Csil follement élégantes et savamment loufoques. +33 5 55 43 06 80 http://www.poltourisme.fr/ Ouvert au public du mardi au samedi de 13h45 à 18h15 et de 10h à 12h les mercredis et samedis. nPlus d’info sur le festival Faites des livres. Saint-Junien Saint-Junien

