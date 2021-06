Saint-Martin-de-Mieux Chapelle Saint-Vigor Calvados, Saint-Martin-de-Mieux Exposition « Pénombres » Chapelle Saint-Vigor Saint-Martin-de-Mieux Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Martin-de-Mieux

Exposition « Pénombres » Chapelle Saint-Vigor, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Martin-de-Mieux. Exposition « Pénombres »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Vigor 1€

Florine Delasalle exposera ses œuvres afin de créer un dialogue sur le territoire avec Takubo, artiste japonais ayant restauré la Chapelle, au travers de recherches sur la nature et la lumière. Chapelle Saint-Vigor 14700 Saint-Vigor-de-Mieux Saint-Martin-de-Mieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

