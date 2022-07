Exposition « Pelle di lava » Arles, 4 juillet 2022, Arles.

Exposition « Pelle di lava »

10 Rue Du plan de la cour Llbrairie du Palais Arles Bouches-du-Rhône Llbrairie du Palais 10 Rue Du plan de la cour

2022-07-04 – 2022-08-31

Arles

Bouches-du-Rhône

Chiara Indelicato a mis en place une technique qui lui est propre pour développer ses films et tirer ses photos. Elle baigne ses images argentiques dans le café et la vitamine C, puis dans l’eau de mer. Ce procédé lui permet de travailler à Stromboli, où il n’y a pas de laboratoire ou de moyen de retraiter les chimies polluantes des images.

Mais surtout cette recette à la simplicité déconcertante rend son geste organique. Elle crée un parallèle étonnant entre les images, les corps photographiés et le procédé. »

« Pelle di lava » est le travail photographique de Chiara Indelicato sur l’île de Stromboli, comme allégorie des changements climatiques et de l’épuisement des ressources terrestres.

librairiedupalais@gmail.com +33 9 86 35 54 55 https://www.librairiedupalais.fr/

