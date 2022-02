Exposition peintures – Sophie Jourdan Arcachon, 18 janvier 2022, Arcachon.

Exposition peintures – Sophie Jourdan Théâtre Olympia d’Arcachon 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon

2022-01-18 – 2022-01-21 Théâtre Olympia d’Arcachon 21 Avenue du Général de Gaulle

Arcachon Gironde

Sophie Jourdan est une artiste française née à Paris.

Ses études de décoration d’architecture d’intérieur terminées, elle quitte la capitale pour Bordeaux, puis s’installe sur le Bassin d’Arcachon

De ce lieu de vie, elle puise la lumière et la quiétude.

De ses voyages à travers le monde, l’inspiration et l’énergie créatrice.

Sa carrière d’artiste peintre débute il y a 20 ans à Paris par le grand marché d’art contemporain place de la Bastille. Depuis elle enchaîne les expositions et ses œuvres se dispersent aux quatre coins du monde.

Le mélange de cultures, de couleurs, de techniques, d’inspiration est indissociable à son art.

Elle explore différents thèmes mais les villes restent son sujet de prédilection.

Théâtre Olympia d'Arcachon 21 Avenue du Général de Gaulle Arcachon

