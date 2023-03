EXPOSITION Peintures Sculptures Salle Malgouverne, 14 juin 2023, Cluny .

EXPOSITION Peintures Sculptures

2023-06-14 09:30:00 – 2023-06-26 19:30:00

L’artiste Patricia DELORME vous emmène dans un captivant voyage émotionnel avec ses vibrantes et mystérieuses acryliques sur toiles. Elle peint des paysages oniriques, apaisants, 100% imaginaires. Une atmosphère brumeuse “comme dans un rêve” qui donne une vibration particulière, du figuratif à la limite de l’abstraction…

Installée dans la Drôme et apaisée par une riche exploration de son moi profond Patricia DELORME est une artiste professionnelle.

Sa démarche : un lâcher-prise, une démarche intuitive, rapide et une utilisation spontanée des couleurs sont ses moteurs dans la phase de créativité.

Toutes ses créations sont imaginaires. Elles ne sont ni copiées en nature, ni en photographie.

Elle expose en France et à l’étranger dans le cadre d’expositions personnelles et collectives et de salons d’art.

Sculpteur autodidacte, ancien Médecin réanimateur et Plongeur, Jean-Yves PETIT s’inspire principalement de ses souvenirs de plongée en mers tropicales pour réaliser des sculptures de poissons et de créatures issus d’un univers onirique et métamorphosé.

Il a d’abord travaillé la terre puis le bois avant de s’orienter vers des réalisations en ciment armé teinté aux ocres naturelles sur une armature métallique. Cette technique lui permet la réalisation de courbes fines et harmonieuses ainsi qu’une finition douce par le ponçage final.

Il expose régulièrement dans le cadre d’expositions et de salons d’art.

delorme.artist@gmail.com https://www.delorme-artist.com/

