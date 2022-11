Exposition peintures, sculptures, photos, … Luxeuil-les-Bains, 26 novembre 2022, Luxeuil-les-Bains. Exposition peintures, sculptures, photos, …

Haute-Sane EUR 0 0 Organisé par l’association l’Art dans la Rue, exposition de peintures, sculptures, photographies, illustrations, portrait.

Salle polyvalente Georges Grandhaye à l’Espace Labiènus.

Le samedi de 10h à 19h, et le dimanche de 10h à 18h. https://www.festival-art-luxeuil.com/ Espace Labiènus – Salle Grandhaye 19 Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains

