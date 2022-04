[Exposition] Peintures – Sculptures Hautot-sur-Mer Hautot-sur-Mer Catégories d’évènement: Hautot-sur-Mer

Hautot-sur-Mer Seine-Maritime Découvrez la 17ème exposition de peintures et sculptures organisée par le club Inner Wheel Dieppe. Invité d’honneur : Patrick WARAVKA Peintres : Emmanuel HAROU – Pierre LAMBERT – Jean-Louis LEROUX – Martine MORISSE

Yvan Hugues POULAIN – Maurice TILLOY – René VARDON – Nicolas WARAVKA

