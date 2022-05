Exposition : Peintures par Marie-Sophie Tucoulat Villerville Villerville Catégories d’évènement: Calvados

Exposition de peintures par l'artiste Marie-Sophie Lemiesle Tucoulat. Marie-Sophie s'est formée à l'atelier de la Grande Chaumière en étudiant tout d'abord les nus, puis s'est lancée dans la peinture à l'huile. Inspirée par les paysages normands, sa peinture reflète les saisons qui apportent des couleurs superbes : l'automne doré, le printemps rose, les couchers de soleil à l'infini…

lemiesle@yahoo.fr +33 6 08 75 25 71

Salle des mariages Rez-de-jardin de la mairie Villerville

