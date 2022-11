Exposition peintures par l’atelier découvertes à Touchay Lignières Lignières Catégories d’évènement: Cher

Exposition peintures par l'atelier découvertes à Touchay

2022-11-21 10:00:00 – 2022-12-31 12:30:00

Cher Vous avez peut-être vu l’exposition au grenier de Touchay cet été ou pas… ? Voici une nouvelle occasion de découvrir le travail de l’atelier peinture de Touchay et pourquoi pas une idée originale d’offrir un tableau pour les fêtes de fin d’année! Autant de peintres différents, autant de toiles différentes pour cette dernière exposition de l’année qui regroupe une dizaine d’amateurs férus de peintures. accueil@lignieresenberry-tourisme.fr http://www.lignieresenberry-tourisme.fr/ Office de Tourisme de Lignières

