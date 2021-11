Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne Exposition peintures par Camille Couturier Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche Orne Exposition des peintures de Camille Couturier. Camille Couturier est née en 1975, autodidacte, elle vit et travaille en Normandie. Exposition visible jusqu’au 5 décembre :

– du mardi au vendredi de 13h30 à 19h30

Exposition des peintures de Camille Couturier. Camille Couturier est née en 1975, autodidacte, elle vit et travaille en Normandie. Exposition visible jusqu'au 5 décembre :

– du mardi au vendredi de 13h30 à 19h30

– le samedi et le dimanche de 10h à 18h30

– du mardi au vendredi de 13h30 à 19h30

– le samedi et le dimanche de 10h à… http://www.camillecouturier.net/ Exposition des peintures de Camille Couturier. Camille Couturier est née en 1975, autodidacte, elle vit et travaille en Normandie. Exposition visible jusqu’au 5 décembre :

– du mardi au vendredi de 13h30 à 19h30

– le samedi et le dimanche de 10h à 18h30 Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche

