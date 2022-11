Exposition : Peintures Lagrange Lagrange Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

2022-12-10 – 2022-12-28

Hautes-Pyrnes Lagrange Samedi 10 décembre de 15 h à 18 h

Dimanche 11 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h La commune de Lagrange a le plaisir d’accueillir Monsieur Jean-Pierre BARO, artiste peintre de notre région, pour une exposition de ses œuvres.

