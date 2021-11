EXPOSITION PEINTURES La Ferté-Bernard, 6 décembre 2021, La Ferté-Bernard.

EXPOSITION PEINTURES La Ferté-Bernard

2021-12-06 – 2021-12-24

La Ferté-Bernard Sarthe

Exposition de Jean Pierre Genet. Lundi au Vendredi 14h30 à 17h30 et Samedi 14h30 à 16h00. Il donne libre cours à son imagination et souhaite entraîner le public dans des réjouissances villageoises, des félicités bucoliques, des scènes de la vie rurales drôles et animées et le faire entrer dans un monde de fraicheur, de poésie, de fantaisie et d’innocence.

+33 2 43 71 21 21

La Ferté-Bernard

