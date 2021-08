Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer, Manche Exposition peintures Hauteville-sur-Mer Hauteville-sur-Mer Catégories d’évènement: Hauteville-sur-Mer

Exposition peintures 2021-08-23 – 2021-08-29

Hauteville-sur-Mer Manche

Après de nombreuses expositions présentant mes photographies de nature et de paysages, j'aime désormais dévoiler les trésors dénichés par mon œil pirate : épaves meurtries, reflets graphiques, détails insolites… Mon objectif : transmettre l'émotion fulgurante que je ressens en voulant capter l'éphémère !

hautevil_art_50@laposte.net +33 2 33 47 81 53

Lieu Hauteville-sur-Mer