Exposition peintures Hauteville-sur-Mer, 2 août 2021-2 août 2021, Hauteville-sur-Mer.

Exposition peintures 2021-08-02 – 2021-08-08

Hauteville-sur-Mer Manche

Peintre autodidacte de l’Orne, passionné par l’aquarelle, le pastel et l’huile. J’ai pour guide : la lumière, sans palette spécifique, je fais attention à la composition, j’aime les transparences et les incertitudes contrôlées. Partager et transmettre avec les stages. Collaborateur des magazines Plaisirs de Peindre et Pratiques des Arts depuis 2004.

hautevil_art_50@laposte.net +33 2 33 47 81 53

