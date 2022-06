Exposition peintures et volumes – Francis BRETON

Exposition peintures et volumes – Francis BRETON, 22 août 2022, . Exposition peintures et volumes – Francis BRETON

2022-08-22 – 2022-08-28 Peintre autodidacte, 70 ans, se veut le témoin de son époque.

Un traitement original de ses œuvres axé sur le graphisme par un dépouillement

qui vous invite à voyager dans ses univers que sont les marines, la danse, la

culture bretonne, les marchés, le milieu urbain…

Un esprit ouvert, une curiosité de tous les instants qui immortalisent son

environnement.

De nombreux prix et distinctions figurent à son palmarès dont la récompense de

l’Académie Arts-sciences et lettres de Paris. Peintre autodidacte, 70 ans, se veut le témoin de son époque.

Un traitement original de ses œuvres axé sur le graphisme par un dépouillement

qui vous invite à voyager dans ses univers que sont les marines, la danse, la

culture bretonne, les marchés, le milieu urbain…

Un esprit ouvert, une curiosité de tous les instants qui immortalisent son

environnement.

De nombreux prix et distinctions figurent à son palmarès dont la récompense de

l’Académie Arts-sciences et lettres de Paris. dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville