Penvénan Penvénan Côtes-d'Armor, Penvénan Exposition peintures et sculptures Penvénan Penvénan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Penvénan

Exposition peintures et sculptures Penvénan, 16 août 2021-16 août 2021, Penvénan. Exposition peintures et sculptures 2021-08-16 10:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 Salle Anatole Le Braz 12 place de l’église

Penvénan Côtes d’Armor Exposition des peintures du Trégor et de voyages (Cuba, Vietnam, Italie, …), de même que de sculptures de terres blanche ou rouge émaillées. yvraoul@gmail.com Exposition des peintures du Trégor et de voyages (Cuba, Vietnam, Italie, …), de même que de sculptures de terres blanche ou rouge émaillées. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Penvénan Étiquettes évènement : Autres Lieu Penvénan Adresse Salle Anatole Le Braz 12 place de l'église Ville Penvénan lieuville 48.8365#-3.31177