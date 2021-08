Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire EXPOSITION – PEINTURES ET SCULPTURES – MARIE CLAIRE PINSON ET PATRICIA RENO – GALERIE DE L4′ Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

EXPOSITION – PEINTURES ET SCULPTURES – MARIE CLAIRE PINSON ET PATRICIA RENO – GALERIE DE L4′ Brissac Loire Aubance, 3 septembre 2021, Brissac Loire Aubance. EXPOSITION – PEINTURES ET SCULPTURES – MARIE CLAIRE PINSON ET PATRICIA RENO – GALERIE DE L4′ 2021-09-03 10:00:00 – 2021-10-01 18:00:00

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Marie-Claire Pinson

Attirée par l’art pictural dès l’adolescence, elle a perfectionné son art lors de différents stages, passant de l’aquarelle à l’acrylique. Elle s’inspire souvent de ses voyages, des lieux pittoresques qu’elle traverse, avec un sens de l’harmonie des couleurs. Des scènes de vie, la réalité du quotidien, deviennent des oeuvres d’art. Patricia Reno aime sculpter les corps humains, en particulier les formes féminines qu’elle rend gracieuses, parfois avec une empreinte d’érotisme. « Ce sont des sculptures créatives. » Ses personnages d’argile sont parfois patinés de bronze, mais elle affectionne les finitions en émail ajoutées après cuisson. Venez découvrir l’exposition de peinture et sculpture de Marie-Claire Pinson et Patricia Reno ! accueil@anjou-vignoble-villages.com +33 2 41 78 26 21 Marie-Claire Pinson

Attirée par l’art pictural dès l’adolescence, elle a perfectionné son art lors de différents stages, passant de l’aquarelle à l’acrylique. Elle s’inspire souvent de ses voyages, des lieux pittoresques qu’elle traverse, avec un sens de l’harmonie des couleurs. Des scènes de vie, la réalité du quotidien, deviennent des oeuvres d’art. Patricia Reno aime sculpter les corps humains, en particulier les formes féminines qu’elle rend gracieuses, parfois avec une empreinte d’érotisme. « Ce sont des sculptures créatives. » Ses personnages d’argile sont parfois patinés de bronze, mais elle affectionne les finitions en émail ajoutées après cuisson. dernière mise à jour : 2021-07-31 par

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Ville Brissac Loire Aubance lieuville 47.35471#-0.44847