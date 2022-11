Exposition – peintures et sculptures Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: 25370

25370 Exposition de peintures de Jo Kowalczuk.

« Citoyens du Monde – Béjart – Jorge Donn – Nature »

Sculptures de Vincente Bretas.

Vernissage le 19/11 de 17h à 21h avec surprise !

Apéro de finissage le 30/11 dès 18h.

Entrée libre. https://artamazonegalerie.com/ Les Hôpitaux-Neufs

