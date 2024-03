Exposition Peintures et sculptures de Nadiejda Mouly Mairie d’Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher, mardi 2 avril 2024.

Exposition Peintures et sculptures de Nadiejda Mouly Mairie d’Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher Seine-Maritime

Vendredi

Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir ce mois d’avril cette très grande artiste aux multiples récompenses, peintre et sculptrice Nadiedja Mouly. Elle nous présentera peintures et sculptures tout le mois d’avril

Le vernissage aura lieu le vendredi 5 avril à partir de 18 h 30.

L’artiste sera présente le dimanche 14 avril 2024, venez la rencontrer, elle vous parlera de sa vision du monde.

Du 2 au 30 avril 2024, aux heures d’ouverture de la mairie et tous les dimanches de 15h à 17h30.

Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir ce mois d’avril cette très grande artiste aux multiples récompenses, peintre et sculptrice Nadiedja Mouly. Elle nous présentera peintures et sculptures tout le mois d’avril

Le vernissage aura lieu le vendredi 5 avril à partir de 18 h 30.

L’artiste sera présente le dimanche 14 avril 2024, venez la rencontrer, elle vous parlera de sa vision du monde.

Du 2 au 30 avril 2024, aux heures d’ouverture de la mairie et tous les dimanches de 15h à 17h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-30

Mairie d’Angerville-l’Orcher 14 Place du Général de Gaulle

Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie

L’événement Exposition Peintures et sculptures de Nadiejda Mouly Angerville-l’Orcher a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie