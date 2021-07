Burlats Burlats Burlats, Tarn Exposition Peintures et Sculptures Burlats Burlats

Exposition Peintures et Sculptures 2021-07-03 – 2021-09-26 place du 8 mai Collégiale de Burlats

Burlats Tarn Burlats Comme chaque année, la salle d’honneur de la collégiale accueille l’exposition de l’été de Casimir Ferrer, cette année avec Marie-Madeleine Gauthier. Cette exposition annuelle s’enracine à Burlats et contribue à mettre les arts à la portée de tous. mairie-burlats@wanadoo.fr +33 5 63 35 07 83 dernière mise à jour : 2021-06-16 par Office de Tourisme Sidobre Vals et Plateaux

