du samedi 18 septembre au jeudi 30 septembre à Parc de l’Hôtel de ville

**Les membres du comité exposition vous accueillent pour les visites dans la salle des mariages et à l’Orangerie, ainsi que sur les espaces extérieurs du château. ** _En partenariat avec La Galerie 21._ * * * Présentation des trois artistes de la 21è édition de Peintures et sculptures au château ————————————————————————————— ### Pierrot Men, photographe **Monsieur Men, comme beaucoup le nomment, pose son regard sur le monde qui l’entoure**, **un appareil toujours à portée de main**. La construction de ses photos est d’une exactitude presque irréelle, et pourtant Pierrot Men prend le temps pour chaque cliché, il savoure les expressions, les émotions, la lumière et le mouvement. Lorsqu’«Elle» est là, il sera le premier à la délivrer. Autour des noirs et blancs mais aussi de quelques couleurs, on découvre la puissance de cette empathie qui fait Monsieur MEN. « Il est très difficile de résumer le travail de ce grand photographe, mais si mon regard de galeriste pouvait me permettre de lui apporter un mot, ce serait celui-ci : la bienveillance! » Sylvie Amigo, galeriste. Son travail a été récompensé par plusieurs prix (Jeux de la francophonie à Madagascar en 1997, prix UNEP/Canon en 2000…). [![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/09/photo-Éclat-de-lumière-@Pierrot-Men.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/09/photo-Éclat-de-lumière-@Pierrot-Men.jpg) ### Jacques Placès, artiste graveur, peintre et dessinateur **Jacques Placès est un artiste aux mille facettes, curieux, jouisseur et surtout visionnaire d’un monde artistique et spirituel.** Son esprit critique ne laisse rien passer. Dans un travail en constante recherche, son dessin, sa couleur et son graphisme se définissent comme un résultat d’évidence. « L’effet de sacré » pour Jacques Placès, n’est pas une référence à la religion, mais plutôt le fait de tutoyer le sacré dans l’interrogation. Les « San Sébastian et leurs èches », une installation pour un regard sur une renaissance. Ce travail créé durant le confinement est une porte de sortie presque mystique, un cercle de sable au sol, qui permettra à un poète d’y inscrire un mot ou deux. [![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/09/PS-Placès.png)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/09/PS-Placès.png) ### Romain Tiercin, sculpteur **La vie est sa source d’inspiration : une rencontre, une expérience, un moment, une idée, une musique, l’observation a entive d’une branche de bois, déclenchent son envie de créer.** Son envie de réconcilier l’homme avec la nature le pousse à composer des êtres hybrides, le mélange de la chair et du végétal est un rappel à nos racines les plus profondes. Son travail est un hommage à la puissance créatrice de la nature, ressuscitée après la mort du bois, pour prendre forme humaine. Il a envie de capturer le temps, d’immortaliser un moment du cycle de la vie. [![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/09/Romain-Tiercin-@DR.jpg)](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2021/09/Romain-Tiercin-@DR.jpg)

Parc de l’Hôtel de ville 95, Chemin Combes 31140 LAUNAGUET Launaguet Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T00:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T23:59:00;2021-09-20T00:00:00 2021-09-20T23:59:00;2021-09-21T00:00:00 2021-09-21T23:59:00;2021-09-22T00:00:00 2021-09-22T23:59:00;2021-09-23T00:00:00 2021-09-23T23:59:00;2021-09-24T00:00:00 2021-09-24T23:59:00;2021-09-25T00:00:00 2021-09-25T23:59:00;2021-09-26T00:00:00 2021-09-26T23:59:00;2021-09-27T00:00:00 2021-09-27T23:59:00;2021-09-28T00:00:00 2021-09-28T23:59:00;2021-09-29T00:00:00 2021-09-29T23:59:00;2021-09-30T00:00:00 2021-09-30T23:59:00