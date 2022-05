Exposition peintures et sculptures, 2 juillet 2022, .

Exposition peintures et sculptures

2022-07-02 13:00:00 – 2022-09-04 18:30:00

Le mélange pierre et bois du moulin permet de mettre en valeur des peintures très modernes et des peintures plus classiques.

Les peintres et sculpteurs vous accueilleront le lundi de 14h30 à 18h30 et du mardi au dimanche (jours fériés inclus) de 13h à 18h30.

Skitterphoto / Pixabay

