Exposition – Peintures et Photos – Entre Pierres et Ciel, 30 juin 2023, Montmaur-en-Diois

2023-06-30 – 2023-09-30

Drome Montmaur-en-Diois Exposition permanente en plein air, « Entre pierres et ciel ». Vous pourrez admirer les photos de Denis Mauplot et les peintures de Christian Flohic en flânant sur le site du vieux village de Montmaur. amis26150@gmail.com +33 6 31 69 49 68 Montmaur-en-Diois

