Bouches-du-Rhone Quand la lumière fut, l’artiste s’ en saisit aussitôt. Dès qu’un cadre est posé, la lumière s’impose et questionne. Elle inonde ou estompe les paysages et les formes, les objets et les corps.

De sa main, de ses yeux, de sa palette graphique ou numérique, il prétend à la maîtriser, la traiter en amie, souvent, en ennemie, parfois.

Il sait qu’elle est une force créatrice qui s’ oppose aux ténèbres. Là, une ombre, ici, un clair-obscur, un rayon de soleil au levant, au couchant…. et l’intention varie..

Soudain, ce qui était revit … ce qui n’ était pas prend forme… La lumière est désormais posée, fixée, exposée.

Que deviennent alors, rendus à d’autres clartés ou assombrissements de l’âme, ces paysages irradiés, ces façades d‘immeubles et ces silhouettes saisies au hasard des rues ? Jean-Michel Drivet



Vernissage le 18 mars à 18h. Exposition de peintures et photographies sur le thème de la Lumière à la galerie Azimut designlauravals@gmail.com +33 6 19 36 27 24 http://lauravalsfidalgoartistepeintre.com/ Azimut 1 bis Rue Matheron Aix-en-Provence

