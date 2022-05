Exposition peintures et patchworks Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Granville Manche Expositions de peintures : huiles, aquarelles, encres

Expositions de peintures : huiles, aquarelles, encres

ainsi que de nombreux patchworks réalisés à la main ou à la machine, dans les locaux du Foyer des Jeunes Travailleurs de Granville, du 11 au 24 juillet 2022 de 11h à 18h.

mariepaule.saffrais@free.fr +33 6 95 73 93 54

ainsi que de nombreux patchworks réalisés à la main ou à la machine, dans les locaux du Foyer des Jeunes Travailleurs de Granville, du 11 au 24 juillet 2022 de 11h à 18h. Granville

