Tauves Puy-de-Dôme Tauves Marie-Françoise BUZELIN et LABOFACTO présentent des peintures, sculptures, collages, montages photographiques, gouaches, bois, cuivres, verre et cuir, comme autant de compositions géométriques basées sur l’architecture et le design. salledesexpositions@tauves.fr +33 4 73 21 74 09 Tauves

