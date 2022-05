Exposition peintures et illustrations Sainte-Terre Sainte-Terre Catégories d’évènement: Gironde

Sainte Terre

Exposition peintures et illustrations Sainte-Terre, 28 mai 2022, Sainte-Terre. Exposition peintures et illustrations Jardin de la Lamproie 20 Rue Charles de Gaulle Sainte-Terre

2022-05-28 – 2022-05-29 Jardin de la Lamproie 20 Rue Charles de Gaulle

Sainte-Terre Gironde EUR Sainte-Terre vous présente sa programmation culturelle 2022 ! Exposition peintures et illustrations, du samedi 28 mai au dimanche 29 mai, de 10h00 à 18h30, au Jardin de la Lamproie. Peintures et illustrations par Piccolo.piranha & Anny C. Lumy Sainte-Terre vous présente sa programmation culturelle 2022 ! Exposition peintures et illustrations, du samedi 28 mai au dimanche 29 mai, de 10h00 à 18h30, au Jardin de la Lamproie. Peintures et illustrations par Piccolo.piranha & Anny C. Lumy +33 5 57 47 16 23 Sainte-Terre vous présente sa programmation culturelle 2022 ! Exposition peintures et illustrations, du samedi 28 mai au dimanche 29 mai, de 10h00 à 18h30, au Jardin de la Lamproie. Peintures et illustrations par Piccolo.piranha & Anny C. Lumy Anna C. Lumy

Jardin de la Lamproie 20 Rue Charles de Gaulle Sainte-Terre

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sainte Terre Autres Lieu Sainte-Terre Adresse Jardin de la Lamproie 20 Rue Charles de Gaulle Ville Sainte-Terre lieuville Jardin de la Lamproie 20 Rue Charles de Gaulle Sainte-Terre Departement Gironde

Sainte-Terre Sainte-Terre Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-terre/

Exposition peintures et illustrations Sainte-Terre 2022-05-28 was last modified: by Exposition peintures et illustrations Sainte-Terre Sainte-Terre 28 mai 2022 Gironde Sainte Terre

Sainte-Terre Gironde