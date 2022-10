Exposition peintures et dessins Monpazier Monpazier Catégories d’évènement: Dordogne

Monpazier

Exposition peintures et dessins Monpazier, 28 octobre 2022, Monpazier. Exposition peintures et dessins

14 rue Saint-Jacques Médiathèque Monpazier Dordogne Médiathèque 14 rue Saint-Jacques

2022-10-28 – 2022-12-16

Médiathèque 14 rue Saint-Jacques

Monpazier

Dordogne Monpazier Exposition peintures et dessins du « Club d’Art » de Beaumont du Périgord à la médiathèque de Monpazier. Exposition peintures et dessins du « Club d’Art » de Beaumont du Périgord à la médiathèque de Monpazier. +33 5 53 22 69 99 greg-rosenke-TMXIWZncTZU-unsplash

Médiathèque 14 rue Saint-Jacques Monpazier

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Monpazier Autres Lieu Monpazier Adresse Monpazier Dordogne Médiathèque 14 rue Saint-Jacques Ville Monpazier lieuville Médiathèque 14 rue Saint-Jacques Monpazier Departement Dordogne

Monpazier Monpazier Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monpazier/

Exposition peintures et dessins Monpazier 2022-10-28 was last modified: by Exposition peintures et dessins Monpazier Monpazier 28 octobre 2022 14 rue Saint-Jacques Médiathèque Monpazier Dordogne Dordogne Monpazier

Monpazier Dordogne