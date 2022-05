Exposition: Peintures d’Eve Guerrier

2022-05-05 – 2022-08-30 Les peintures d’Eve GUERRIER traitent de la relation des êtres humains au milieu naturel que ce soit en ville entre les immeubles et les voitures ou dans des zones moins urbaines. L’artiste capture dans la couleur et le mouvement de minuscules instants de vie, puisant dans leur évidente fragilité, les sujets de son travail.

Gratuit, accessible aux horaires d'ouverture de l'Office de tourisme.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

