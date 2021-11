La baule Place des Salines La baule, Loire-Atlantique Exposition Peintures Dessins – Marie-José Le Paih-Cornet Place des Salines La baule Catégories d’évènement: La baule

du mardi 9 novembre au vendredi 3 décembre à Place des Salines

Marie-José Cornet LE-PAIH s’inscrit dans la ligne des expressionnistes contemporains. « Je ne cherche pas à rendre compte de la réalité, même si elle transparaît dans mes tableaux. À travers ma peinture, j’essaye de faire passer un sentiment, un état d’âme, de provoquer une réaction chez celui qui regarde l’œuvre, de l’interpeller ». Vernissage le 12 novembre 2021 à 18h. Contact : marie-jose.le-paih@orange.fr 06 33 40 85 51 Marie-José Cornet LE-PAIH s’inscrit dans la ligne des expressionnistes contemporains. « Je ne cherche pas à rendre compte de la réalité, même si elle transparaît dans mes tableaux. À travers … Place des Salines Boulodrome Georges Angot 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T18:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T18:00:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T18:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T18:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T18:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T18:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T18:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00

