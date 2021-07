Exposition – Peintures de Virginie Hirth Robinson Kaysersberg Vignoble, 3 août 2021-3 août 2021, Kaysersberg Vignoble.

Exposition – Peintures de Virginie Hirth Robinson 2021-08-03 10:00:00 – 2021-08-16 19:00:00

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble

EUR La peinture s’est imposée à elle dès son jeune âge. Son style est abstrait et axé sur le minéral et le végétal. Ses toiles sont plutôt imposantes et colorées.

Venez à sa rencontre au coeur du Village Préféré des Français 2017 où elle s’est installée cette année, après avoir quitté le Luberon.

Peinture minérale et végétale aux couleurs chatoyantes.

+33 3 89 78 11 11

