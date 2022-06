Exposition – Peintures de Serge Thibault

Exposition – Peintures de Serge Thibault, 23 juillet 2022, . Exposition – Peintures de Serge Thibault

2022-07-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-11 17:00:00 17:00:00 Ma peinture revendique l’autonomie du résultat par rapport à ses sources, empruntées dans notre environnement, objets, paysages, visages, traces, etc. Merci de téléphoner avant de venir et de vous présenter à l’accueil à votre arrivée. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville