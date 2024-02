Exposition Peintures de Guillaume Gressier Salle Michel Vallery Montivilliers, lundi 19 février 2024.

Exposition Peintures de Guillaume Gressier Salle Michel Vallery Montivilliers

Une toile blanche, quelques coups de pinceaux posés sans aucune préméditation, à l’instinct et c’est parti !

Après dix-sept années passées dans un bureau d’étude à réaliser des plans pour les industries de la région, Guillaume Gressier a redécouvert l’art abstrait lors de la période de confinement liée au Covid, pendant laquelle il s’est tourné vers la peinture, un moyen d’expression faisant appel à ses sens et lui permettant de longs moments d’évasion.

Guillaume Gressier vous invite à visiter cette exposition et à vous laisser transporter par mes œuvres. Beaucoup de ces tableaux sont abstraits, libres à interprétation de la part du visiteur. Chacun y trouvera un point d’entrée en fonction de ses propres émotions. Il suffit parfois d’un instant passé à contempler une toile pour nous faire penser à une personne, et nous rappeler un souvenir, une chanson, un moment de vie. C’est d’ailleurs ce qui fait toute la beauté de l’art non-figuratif. Il permet de créer une multitude d’histoires au sein de l’œuvre celle du peintre, et toutes celles que les différents spectateurs voudront y apporter.

Début : 2024-02-19

fin : 2024-03-22

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie billetterie@ville-montivilliers.fr

