Exposition : Peintures de Gonzalo Marquez Saint-Martin-de-Crau, 28 mai 2022, Saint-Martin-de-Crau.

Exposition : Peintures de Gonzalo Marquez Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

2022-05-28 – 2022-05-28 Place François Mittérand Centre de Développement Culturel

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau

En 1990 il commence à travailler le dessin graphique , en qualité de passant, à Imago Mundi pendant qu’ il fait son entrée dans l’ Ecole de Communication Visuelle et du Dessin PRO DISEÑO grâce à laquelle il obtiendra une formation très utile que lui permettra d’ approfondir l’ étude des arts plastiques.



Il obtient son diplôme de Dessinateur Graphique en Mai 1996. Quatre mois plus tard, en Novembre 1996, il fait sa première exposition dans la Galerie Minotauro (Caracas). En 1998, dans sa deuxième exposition individuelle, il présente plus de 20 oeuvres graphiques dans la même Galerie.



Dorénavant ses expériences vont se développer entre le dessin, la peinture et l’ oeuvre graphique.

Les derniers oiseaux !

+33 4 90 47 06 80 http://www.cdc-smc.fr/

Place François Mittérand Centre de Développement Culturel Saint-Martin-de-Crau

