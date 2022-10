Exposition – Peintures de Gaby De Moor Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Exposition – Peintures de Gaby De Moor Rosheim, 2 novembre 2022, Rosheim. Exposition – Peintures de Gaby De Moor

9 rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

2022-11-02 – 2022-11-26 Rosheim

Bas-Rhin Rosheim EUR Connue pour ses fleurs de grandes dimensions, Gaby De Moor peint également des tableaux abstraits et des anges qui pétillent de lumière;

le spectateur sensible pourra en ressentir les bienfaits. Connue pour ses fleurs de grandes dimensions, Gaby De Moor peint également des tableaux abstraits et des anges qui pétillent de lumière; le spectateur sensible pourra en ressentir les bienfaits. +33 3 88 49 25 00 Rosheim

dernière mise à jour : 2022-10-03 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse 9 rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile Grpe Touristique du Mnt Ste Odile Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement Bas-Rhin

Rosheim Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Exposition – Peintures de Gaby De Moor Rosheim 2022-11-02 was last modified: by Exposition – Peintures de Gaby De Moor Rosheim Rosheim 2 novembre 2022 9 rue du Général de Brauer Rosheim Bas-Rhin Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile Grpe Touristique du Mnt Ste Odile Bas-Rhin Rosheim

Rosheim Bas-Rhin