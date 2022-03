Exposition : Peintures de Anne-Sophie Cottrais Amiens, 29 mars 2022, Amiens.

Exposition : Peintures de Anne-Sophie Cottrais Amiens

2022-03-29 – 2022-03-30

Amiens Somme

Derrière l’apparente simplicité de cette œuvre se cache la mélancolie du monde et celle de notre époque. C’est ce que l’on pourrait penser en regardant ces scènes si paisibles et ces paysages si tranquilles de bord de mer d’Anne-Sophie Cottrais. Pourtant, ces aquarelles ne font que révéler leurs fragilités, celle du médium et du papier d’abord, et celle du paysage lui-même et de sa possible, voire probable, disparition dans notre enfer urbain. Pas si paisible donc !

Vernissage le mercredi 30 mars à 18h30

Entrée gratuite

Derrière l’apparente simplicité de cette œuvre se cache la mélancolie du monde et celle de notre époque. C’est ce que l’on pourrait penser en regardant ces scènes si paisibles et ces paysages si tranquilles de bord de mer d’Anne-Sophie Cottrais. Pourtant, ces aquarelles ne font que révéler leurs fragilités, celle du médium et du papier d’abord, et celle du paysage lui-même et de sa possible, voire probable, disparition dans notre enfer urbain. Pas si paisible donc !

Vernissage le mercredi 30 mars à 18h30

Entrée gratuite

+33 3 22 92 39 11 http://ccll-amiens.fr/

Derrière l’apparente simplicité de cette œuvre se cache la mélancolie du monde et celle de notre époque. C’est ce que l’on pourrait penser en regardant ces scènes si paisibles et ces paysages si tranquilles de bord de mer d’Anne-Sophie Cottrais. Pourtant, ces aquarelles ne font que révéler leurs fragilités, celle du médium et du papier d’abord, et celle du paysage lui-même et de sa possible, voire probable, disparition dans notre enfer urbain. Pas si paisible donc !

Vernissage le mercredi 30 mars à 18h30

Entrée gratuite

© DR

Amiens

dernière mise à jour : 2022-03-17 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS