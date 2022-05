Exposition peintures Christian Biard, 8 juillet 2022 10:00, Quiberon 56170.

Le peintre expose ses nouvelles visions de la mer : vagues, ombres et lumières, horizons et nocturnes, allant jusqu’au noir et blanc à la limite du réel. Quelques allégories sont aussi présentées dans un travail qui évolue en permanence afin de donner chaque année sens et nouveauté à son œuvre.

Plus de 30 tableaux seront présentés lors de cette exposition que le peintre apprécie depuis longtemps. Une majorité de toiles peintes à l’huile et toutes récentes alterneront avec quelques dessins toujours présents dans son œuvre. Parmi les inédits emblématiques, une huile du naufrage du Titanic et un dessin de la Calypso seront exposés pour la première fois.

Présence du peintre tous les jours lors de l’exposition.

Du vendredi 8 au jeudi 14 juillet, de 10 h à 12 h 30, de 14 h 30 à 19 h. Hôtel de Ville, 7, rue de Verdun, Quiberon. Gratuit.

Contact : 06 74 96 68 38 http://www.christianbiard.com.