Exposition peintures, bas reliefs et sculptures Granville, 4 juillet 2022, Granville. Exposition peintures, bas reliefs et sculptures

place des casernes Granville Manche

2022-07-04 10:30:00 – 2022-07-10 12:30:00 Granville

Manche Exposition sur le thème de la mer et de la pêche à pied:

– Margaux Guimon expose des bas-reliefs en terre cuite sur les métiers de bord de mer: ramasseuses d’huitres’ de sel, de coquillages,etc..

– Claire Leger expose des pastels représentant des paysages de bord de mer normands.

dominiquefrancois75@hotmail.com +33 6 10 85 73 66

