Exposition Peintures au Musée du Presbytère Saint-Épain Saint-Épain Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Épain

Exposition Peintures au Musée du Presbytère, 18 février 2023, Saint-Épain Saint-Épain. Exposition Peintures au Musée du Presbytère 12 Rue de la Prévôté Saint-Épain Indre-et-Loire

2023-02-18 14:00:00 – 2023-02-19 18:00:00 Saint-Épain

Indre-et-Loire Saint-Épain Trois artistes talentueux : Grégory Cortecero, artiste-peintre de Summi-e, dont la renommée n’est plus à faire. Isabelle Palacin, artiste-peintre, qui partage son temps entre la Tunisie et la Touraine. Les couleurs sont chaudes, empreintes d’une influence exotique. Daniel René, artiste-graphiste, sur bois, créateur d’une impressionnante technique “de bois de bout”. Exceptionnellement les trois salles d’exposition de la Prévôté seront aussi ouvertes et l’association Mémoire et Patrimoine vous fera découvrir ce petit bijou. La surprenante et magnifique salle de théâtre Jeanne d’Arc vous laissera aussi entrevoir tout un pan émouvant de l’histoire de notre village. C’est une belle sortie à faire en famille ou entre amis. Trois artistes talentueux : Grégory Cortecero, artiste-peintre de Summi-e, dont la renommée n’est plus à faire. Isabelle Palacin, artiste-peintre, qui partage son temps entre la Tunisie et la Touraine. Les couleurs sont chaudes, empreintes d’une influence exotique. Daniel René, artiste-graphiste, su contact@saint-epain.fr +33 6 64 35 37 19 Musée du Presbytère

Saint-Épain

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Saint-Épain Autres Lieu Saint-Épain Adresse 12 Rue de la Prévôté Saint-Épain Indre-et-Loire Ville Saint-Épain Saint-Épain lieuville Saint-Épain Departement Indre-et-Loire

Exposition Peintures au Musée du Presbytère 2023-02-18 was last modified: by Exposition Peintures au Musée du Presbytère Saint-Épain 18 février 2023 12 Rue de la Prévôté Saint-Épain Indre-et-Loire Indre-et-Loire Saint-Épain Saint-Épain Indre-et-Loire

Saint-Épain Saint-Épain Indre-et-Loire