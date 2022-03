Exposition peintures, aquarelles, vitraux et sculptures Aix-en-Provence, 22 avril 2022, Aix-en-Provence.

Exposition peintures, aquarelles, vitraux et sculptures Cloître des Oblats 54 Cours Mirabeau Aix-en-Provence

2022-04-22 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-29 13:00:00 13:00:00 Cloître des Oblats 54 Cours Mirabeau

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

A propos de l’exposition de Danièle Torrent et de Gérard Tessier au Cloître des Oblats, on notera la parfaite harmonie qui se dégage de ces deux approches artistiques.



Dans le premier cas c’est la finesse de l’observation qui prime tandis que dans le second nous parlerons plutôt de spiritualité. Ce qui les réunit c’est leur puissance évocatrice…

Les images d’oiseaux de Danièle Torrent largement inspirées de la cosmologie Aztèque brillent par leurs éclats et leur tons colorés. Quant aux œuvres de Gérard Tessier, la transparence de ses vitraux, leur lumière et un certain parfum d’encens invitent à la méditation.

