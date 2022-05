EXPOSITION PEINTURES AQUARELLE Xertigny Xertigny Catégories d’évènement: Vosges

Xertigny

EXPOSITION PEINTURES AQUARELLE Xertigny, 13 juin 2022, Xertigny. EXPOSITION PEINTURES AQUARELLE Xertigny

2022-06-13 13:30:00 – 2022-06-25 18:00:00

Xertigny Vosges Xertigny Du 13 au 25 juin, venez découvrir les savoirs faire de deux créateurs de talents.

Françoise POIROT nous présentera ses tableaux en aquarelles, où nous pourrons parfois reconnaître les jolis coins des alentours.

La peinture est pour elle un moyen de se ressourcer, de porter un regard différent sur son environnement.

Elle pratique l’aquarelle depuis une vingtaine d’années. Son moyen d’évasion, une invitation à un voyage vers l’inconnu.

C’est aussi un formidable moyen de communication, d’échanges et de partage… +33 3 29 37 72 53 Xertigny

