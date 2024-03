Exposition peintures Annette PRAL Salle Victor Duruy Cluny, mardi 18 juin 2024.

Exposition peintures Annette PRAL Salle Victor Duruy Cluny Saône-et-Loire

Annette Pral décrit ses oeuvres figuratives comme représentant des « caractères » plutôt que des personnages. Elle place ses sujets dans des situations et des scènes qui peuvent paraître banales, mais il y a toujours quelque chose de fondamentalement décalé, que ce soit à travers des objets déformés, des visages étonnés ou des jeux de regards et d’attitudes. C’est une peinture vue de l’intérieur. L’humour et l’ironie ne sont jamais loin.

Ses peintures à l’huile sont présentées partout en France dans plusieurs expositions personnelles et collectives EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-18 10:30:00

fin : 2024-07-01 13:00:00

Salle Victor Duruy Place du marché

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@anne-pral.com

L’événement Exposition peintures Annette PRAL Cluny a été mis à jour le 2024-03-12 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III