Xertigny Vosges Xertigny Elodie Mathieu (Méloé)

Autodidacte, Elodie Mathieu s’épanouit dans l’abstrait. Ses toiles, riches en couleurs vives, égaient les murs de l’Office de Tourisme.

Soyez curieux et poussez la porte de l’ancienne conciergerie du Château! +33 3 29 37 72 53 Xertigny

