Exposition peinture sur verre Maintenon, 2 juillet 2022

Exposition peinture sur verre

Maintenon Eure-et-Loir

2022-07-02 – 2022-07-03

Maintenon

Eure-et-Loir

Maintenon

On connait la peinture sur toile ou la sculpture mais l’Art a de multiples formes et techniques. Cette exposition mettra en lumière la peinture sur verre. Martine Thomassaint joue avec les couleurs et la transparence du verre pour magnifier reflets et lumières sur ces œuvres.

Entrée libre

« Donner de la couleur autour de soi pour ne pas voir la vie trop en noire ».

mairie@maintenon.fr +33 2 37 23 00 45 http://www.mairie-maintenon.fr/exposition-peinture-sur-verre/

maintenon

Maintenon

