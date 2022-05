Exposition – Peinture sur huile de Nelly Kieffer Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Finistère

Exposition – Peinture sur huile de Nelly Kieffer Bannalec, 20 juillet 2022, Bannalec. Exposition – Peinture sur huile de Nelly Kieffer Passage Auguste Brizeux Médiathèque Le Tangram Bannalec

2022-07-20 – 2022-09-20 Passage Auguste Brizeux Médiathèque Le Tangram

Bannalec Finistère Aux heures d’ouverture de la médiathèque. +33 2 98 39 40 50 Aux heures d’ouverture de la médiathèque. Passage Auguste Brizeux Médiathèque Le Tangram Bannalec

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bannalec, Finistère Autres Lieu Bannalec Adresse Passage Auguste Brizeux Médiathèque Le Tangram Ville Bannalec lieuville Passage Auguste Brizeux Médiathèque Le Tangram Bannalec Departement Finistère

Bannalec Bannalec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bannalec/

Exposition – Peinture sur huile de Nelly Kieffer Bannalec 2022-07-20 was last modified: by Exposition – Peinture sur huile de Nelly Kieffer Bannalec Bannalec 20 juillet 2022 Bannalec finistère

Bannalec Finistère