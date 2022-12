Exposition, peinture, sculpture, photo, vidéo, musique Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Exposition, peinture, sculpture, photo, vidéo, musique
10 rue Notre Dame du Voeu CHERBOURG-OCTEVILLE La Bouée Cherbourg-en-Cotentin Manche

2022-12-28 – 2023-01-15

CHERBOURG-OCTEVILLE 10 rue Notre Dame du Voeu

Cherbourg-en-Cotentin

Sept artistes, accompagnés par l' association musique expérience vous proposent de découvrir leurs travaux récents et anciens issus de leurs recherches individuelles.
lesregardeursassocies@orange.fr +33 2 33 94 21 78

